Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de octubre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central recortaron sus pronósticos de crecimiento para 2026 y elevaron las estimaciones de inflación y desempleo. El informe de septiembre, publicado este martes, proyectó una expansión económica de apenas 1,5% para el año, 0,6 puntos porcentuales menos que en la encuesta anterior. Entre los 10 participantes con mejores antecedentes de precisión, la expectativa fue todavía más baja: 1,2%, con una corrección de 1 punto.</span>