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El Nobel de Química fue para dos científicos que hicieron hallazgos clave para el desarrollo de medicamentos

Se trata del francés Henri B. Kagan y del japonés Kenso Soai, quienes fueron distinguidos “por sus descubrimientos de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.

Nobel de Química El Premio Nobel de Química 2026 fue para el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai Redes Sociales

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