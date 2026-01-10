Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12
Secuestraron motosierras y vehículos
Allanamientos y detenidos por robo de madera en Tartagal
Siete personas quedaron detenidas sospechadas de cortar madera sin autorización en propiedades privadas rurales.
10 de enero de 2026 - 3:32
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Detenciones y secuestros en el norte salteño
(Prensa)
Temas en esta nota:
Tartagal
allanamientos
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El Estado como verdadero garante de la libertad.
Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica
Por
Pablo Caramelo*
Habló el hombre al que le cayó un blíndex en la cabeza
“Podría haber perdido el brazo, o muerto”
El presidente de EE.UU. da los primeros pasos para repartir el oro negro venezolano
Trump se reunió con las grandes petroleras
Exclusivo para
Los trabajadores del Garrahan denuncian otra embestida del Gobierno
No se salva ni el jardín maternal
El índice de precios de CABA se disparó a 2,7 por ciento
La inflación se burla del ajuste
"Salud, trabajo, educación"
Milagro Sala, diez años presa por corrupción judicial y política
Por
Sandra Russo
La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur
Argentina, último vagón del acuerdo con Europa
Por
Mara Pedrazzoli
El País
Unión por la Patria pretende declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica
Ponerle un freno al negacionismo climático
Por
Paula Marussich
Los trabajadores del Garrahan denuncian otra embestida del Gobierno
No se salva ni el jardín maternal
El Gobierno decidió expulsar a los 45 niños que asisten al espacio
Los trabajadores del Garrahan denuncian el cierre del jardín maternal del hospital
Nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria
La represión recrudeció durante el segundo año de gobierno de Milei
Por
Luciana Bertoia
Economía
Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI
Una política que define al modelo libertario
Por
Javier Lewkowicz
Bessent celebró las ganancias millonarias que generó para su país
El BCRA pagó un tramo del swap
Mercado Libre despidió a 120 trabajadores
En nombre de la “evolución”
La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur
Argentina, último vagón del acuerdo con Europa
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
El Ministerio de Transporte bonaerense actuó de oficio
Eugenia Rolón, inhabilitada: no podrá tramitar la licencia de conducir tras chocar alcoholizada
Reconocimiento a la lucha contra la violencia de género
Harán un documental de Gisèle Pelicot
La Patagonia arde como nunca antes y el clima presagia más desastres
Un infierno que tiende a empeorar
Elon Musk se resiste a que regulen su IA, incluso respecto de la pedofilia
Grok mantiene la desnudez no consentida, solo para los que pagan
Deportes
David Ayala recalará en el club de La Florida desde Portland Timbers
MLS: otro argentino jugará junto con Messi en el Inter Miami
Diálogo con Manuel Orero, integrante del seleccionado argentino de canotaje,
“Hoy mi desafío es en equipo, quiero ser una pieza importante en el K4″
Por
Florencia Castro
Para el primer amistoso de este sábado ante Alianza Lima
Independiente: Quinteros define el equipo titular en Uruguay
Los rivales de ambos se conocerán mañana
Marruecos y Senegal son semifinalistas en la Copa Africana de Naciones