Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El presidente de EE.UU. advirtió que no va a permitir que "Rusia o China ocupen" el territorio danés

Trump dice que negociará con Groenlandia “por las buenas” o “por las malas”

“La OTAN tiene que entender que yo estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN”, disparó el magnate republicano.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Jucio Lesa Humanidad San Juan

En la causa por el secuestro y los tormentos aplicados al odontólogo Abraham Cruz Videla

Apelarán las absoluciones de dos represores en San Juan

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

Habló el hombre al que le cayó un blíndex en la cabeza

“Podría haber perdido el brazo, o muerto”

Exclusivo para

Los efectos de un programa primarizador

Quién gana y quién pierde con el acuerdo

Por Mara Pedrazzoli

El índice de precios de CABA se disparó a 2,7 por ciento

La inflación se burla del ajuste

Mercado Libre

Mercado Libre despidió a 120 trabajadores

En nombre de la “evolución”

El aumento de la tensión en el Caribe es un motivo de “grave preocupación” para el Papa

El Papa León XIV pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano

Por Elena Llorente

El País

Nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria

La represión recrudeció durante el segundo año de gobierno de Milei

Por Luciana Bertoia

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria

Casi la mitad de las marchas de 2025 fueron reprimidas por el Gobierno

El discurso tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba

Exilio y camino

Por Jorge Alemán
WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump (L) greets President of Argentina Javier Milei as he arrives at the West Wing of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Milei for a working lunch days after the U.S. Treasury finalized a $20 billion currency swap framework with Argentina in an effort to help stabilize its economy. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enfrentar la barbarie trumpista

Por Juan Carlos Junio

Economía

Mercado Libre

Mercado Libre despidió a 120 trabajadores

En nombre de la “evolución”

Aranceles, cupos, industria automotriz y retenciones

¿En qué afecta a Argentina el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea?

Por Vardan Bleyan

Bessent celebró las ganancias millonarias que generó para su país

El BCRA pagó un tramo del swap

Inti

Lo que está en juego

Desmantelamiento del INTI: una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

Angelina Bala Perdida Navidad

Los médicos decidieron no extraer el proyectil del cráneo

Dieron de alta a la adolescente herida por una bala perdida en Navidad en Morón

FOTO CAPTURA VIDEO hombre cayo vidrio

Un vidrio cayó y casi lo mata en Palermo

Habló el hombre que se salvó de milagro: “Podría haber perdido el brazo o directamente la vida”

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

Reconocimiento a la lucha contra la violencia de género

Harán un documental de Gisèle Pelicot

Deportes

Senegal

Los rivales de ambos se conocerán mañana

Marruecos y Senegal son semifinalistas en la Copa Africana de Naciones

marino hinestroza

El delantero colombiano arregló su incororación al club

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

David Ayala recalará en el club de La Florida desde Portland Timbers

MLS: otro argentino jugará junto con Messi en el Inter Miami

Thiago Almada

Sin protagonismo en el Atlético de Madrid

Thiago Almada, en el radar del Palmeiras