La construcción de un relato

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Entrevista al senador de Unión por la Patria Mariano Recalde

“Milei actúa como virrey de una corona extranjera”

Por Paula Marussich

Viajó para publicitar la reforma laboral

“Fuera Bullrich”: La senadora no fue bienvenida en Mar del Plata

Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

Palm Beach (United States), 04/01/2026.- US President Donald Trump looks on during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, USA, 03 January 2026. Venezuelan President Nicolas Maduro has been charged in the US after he was captured and flown out of Venezuela, following a series of airstrikes that mark an extraordinary escalation in the Trump administration's months-long campaign against the country. EFE/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

Opinión

Del macartismo a la era Trump, un viaje de ida

Por Gustavo Veiga
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 9: La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunciará mañana a las 12 la expulsión anticipada de 45 niños menores de 3 años del Jardín Maternal y el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo por parte de la intervención designada por el Ministerio de Salud.

Los trabajadores del Garrahan denuncian otra embestida del Gobierno

No se salva ni el jardín maternal

La cifra

El Presupuesto 2026 recortó en un 90% las políticas de género

Por Roxana Sandá
Mercado Libre

Mercado Libre despidió a 120 trabajadores

En nombre de la “evolución”

El País

Fred machado

Fred Machado y una audiencia clave en Texas

El increíble hilo de los vuelos privados y la corrupción del gobierno de Milei

Por Raúl Kollmann

El deseo libertario chocan con el plan republicano

Los tropiezos de Milei con la estrategia de Trump en Venezuela

Es en los terrenos donde hoy está la Universidad de Entre Ríos

Investigan un posible nuevo centro clandestino durante la dictadura en Entre Ríos

Por Ailín Bullentini

Economía

Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

El economista planteó sus dudas sobre el plan

Para Melconian “el Gobierno no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito”

Bessent celebró las ganancias millonarias que generó para su país

El BCRA pagó un tramo del swap

El índice de precios de CABA se disparó a 2,7 por ciento

La inflación se burla del ajuste

Sociedad

A forest fire is pictured engulfing Mount Pirque at El Hoyo, in the Patagonian region of Chubut province, Argentina on January 7, 2026. Thousands of hectares of forest were devastated by fire on January 6, in Argentine Patagonia, where a red alert is in effect due to extreme conditions, one year after the region experienced its worst wildfires in three decades. (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

El fuego no cesa en Chubut y ya se quemaron 4000 hectáreas

Los peores incendios en los últimos 20 años - Clone

Habló el hombre al que le cayó un blíndex en la cabeza

“Podría haber perdido el brazo, o muerto”

Feria Tecnología - Las Vegas

Cerró la Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas con promesas high tech para 2026

Un canto coral al tecnoptimismo en el desierto

Por Julián Varsavsky
Policía Misisipi

El agresor fue detenido

Estados Unidos: tiroteo en Misisipi deja seis muertos

Deportes

Emiliano Buendia

El campeón Crystal Palace fue eliminado por un equipo de Sexta División

Goles argentinos y sorpresas en la FA Cup

Barcelona vs Real Madrid

Este domingo en Arabia Saudita

Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa de España

Algeria vs Nigeria

Rival de la Selección Argentina en el próximo Mundial

Argelia perdió con Nigeria y chau Copa Africana

Polonia vs EEUU- United Cup Sydney tennis

Jugará la final contra Suiza este domingo

United Cup: Polonia dio el batacazo y va por su ansiada revancha