Volver a los 17

“Volver a los 17″ es una comedia romántica dirigida por Gonzalo Badilla en la que un hombre de 30 años, considerado un perdedor, logra concretar su sueño de volver a la escuela secundaria para conquistar a la chica de sus sueños, aquella que -ya de adulta- le dijo que había gustado de él. Con las actuaciones de Sebastián Badilla, Manuela Viale y Caro Domenech, la película recorre algunos tópicos de las comedias ligeras sobre adolescentes (Cinépolis y Las Tipas.)

(Imagen Web)