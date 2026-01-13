Omitir para ir al contenido principal
El libro "La letra en el ojo", de Paola Cortes Rocca
La trama inestable entre imágenes y escritura
Un ensayo donde lo visual y lo verbal son prácticas que conviven, se contaminan y se reinventan. Leer y mirar simultáneamente, como experiencia y ejercicio de imaginación.
Por
Paola Cortes Rocca
13 de enero de 2026 - 2:59
Foto de Pablo Zicarello (serie Microcentro). Foto analógica, 2001. Uno de los artistas analizados en el libro.
(archivo)
