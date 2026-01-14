Entre copas

Entre copas es una comedia dramática sobre Miles, un escritor deprimido y aficionado al vino, que lleva a su amigo Jack, un actor fracasado a punto de casarse, a un viaje por los viñedos de California. Durante una semana, recorren Santa Ynez buscando catas y aventuras, lo que revela sus frustraciones, miedos a la madurez y una profunda amistad. Con Paul Giamatti y Thomas Haden Church, dirigida por Alexander Payne (A las 20.30, en CineClú.)

