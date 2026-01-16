Avanza el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: por qué es importante para el viejo continente

Lula da Silva Ursula von der Leyen

AME5871. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 16/01/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), saludo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro (Brasil). Lula recibió un día antes de la firma del acuerdo comercial a Von der Leyen, donde discutieron temas de la agenda internacional. EFE/ Antonio Lacerda

