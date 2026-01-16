Omitir para ir al contenido principal
Estará este viernes por la noche en Córdoba
La cultura repudia la visita de Milei a Jesús María: “Es una actitud especulativa”
En diálogo con Radio 750, el reconocido músico del Dúo Coplanacu Roberto Cantos rechazó la presencia del presidente en el festival y sostuvo que “no le importan las fiestas populares”.
16 de enero de 2026 - 18:16
Javier Milei
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno
Las indemnizaciones bajan 44 por ciento
Por
Mara Pedrazzoli
Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves
El grito de las Madres en la Plaza
Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza
“No dejemos que nadie nos robe los sueños”
Exclusivo para
Destacó el ritmo de acumulación de reservas
El FMI dice que va muy bien
Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación
Otro año perdido para el empleo
Por
Mara Pedrazzoli
Decadencia histórica y violencia neocolonial
Por
Juan Carlos Junio
Pedido de desacato contra Argentina en la causa YPF
Una nueva batalla con los fondos buitre
El País
El caso Milagro Sala: nombres propios para una responsabilidad histórica
Por
Reynaldo Castro, en nombre del colectivo Yarará
Por decreto
Otro premio para Fernando Iglesias: fue designado embajador ante la UE
La cronología de las causas armadas para encarcelarla
Paso a paso, los 10 años de persecución y hostigamiento a Milagro Sala
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 16 de enero de 2026
Sociedad
Continúa con "pronóstico reservado"
Lograron operar a Bastián por tercera vez
Investigan las causas
Misteriosa muerte de un mochilero argentino en Colombia
Tuvieron que colocarle una válvula
Un nuevo estudio detectó que Bastián Jerez presentaba “múltiples fracturas de cráneo”
Deportes
Cantona y el olor a napalm por la mañana
Por
José Luis Lanao
Estudiantes de La Plata celebró la llegada de su nuevo delantero
Adolfo Gaich llega para reforzar al campeón
Previo a su segundo amistoso en Uruguay ante Peñarol
River sigue en busca de un extremo y suma dudas con los lesionados
El chileno dejaría Independiente para ir a la Serie A
Loyola, cerca del Pisa italiano