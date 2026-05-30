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Ciudad de Salta

La Convención Municipal aprobó el texto final de reforma parcial de la Carta Municipal

En la última Sesión Plenaria los convencionales aprobaron el texto final de reforma parcial de la Carta Municipal.

El último plenario de la Convención Municipal Prensa

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