Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
El joven actor de “Percy Jackson” comenta cómo enfrenta las diferencias entre los libros y la serie
Cambios en la trama de “Percy Jackson”: Walker Scobell comparte su experiencia
El joven actor reflexiona sobre la complejidad de honrar la esencia de los libros mientras adapta para la televisión.
20 de enero de 2026 - 18:50
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Disney
Disney Plus
streaming
Series
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
La nueva película de Pratt, “Sin piedad”, parece suponer más riesgos de lo esperado para el actor
El desafiante rodaje de “Sin piedad” lleva a Chris Pratt a la sala de emergencias
Estiman que tiene más de 100 mil años
Encontraron un fósil de la Era del Hielo cerca de Miramar
Chris Pratt desafía expectativas con "Sin piedad", su interpretación más física hasta la fecha
El truco extremo de Chris Pratt: atarse en “Sin piedad” para máxima autenticidad
Exclusivo para
Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG
Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League
A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Pymes advierten por despidos
Ambos protagonizan "The Rip"
Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones
Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China
Se reactivan las represas del sur
El País
La agenda del Presidente
Javier Milei llegó a Davos: ¿habrá encuentro con Donald Trump?
Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”
Carrera a febrero por la reforma
Por
Melisa Molina
El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.
La inclusión social que pretenden excluir
Por
Irina Hauser
Antes de las sesiones extraordinarias
Nuevas movilizaciones contra el Gobierno
Economía
El ajuste en las tarifas
Los nuevos requisitos para acceder a los subsidios de luz y gas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 20 de enero de 2026
Por US$ 400 millones
Nuevo crédito con la CAF
A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Pymes advierten por despidos
Sociedad
Estiman que tiene más de 100 mil años
Encontraron un fósil de la Era del Hielo cerca de Miramar
"Compartir mi experiencia podía ayudar a otros"
Lowrdez habló después de la denuncia por violencia de género a su expareja
Se investigan las causas de la tragedia
Choque de trenes en España: ya son 42 los muertos por el accidente
Investigación de la UNAHUR y el CONICET
Descubren una propiedad del cannabis que puede eliminar bacterias resistentes
Por
Eduardo Diana
Deportes
Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG
Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League
Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada
Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura
"Surgió una posibilidad de afuera"
Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA
La curiosa pelea del arquero suplente con los alcanzapelotas marroquíes
Senegal y el secreto de su toalla mágica