En vísperas de una nueva temporada con Rosario Central
Di María recordó a Maradona y descartó jugar el Mundial
El zurdo brindó una entrevista en la que valoró el apoyo de Diego en su etapa de Selección. Este sábado, el debut vs. Belgrano.
20 de enero de 2026 - 19:38
Di María ratificó que se retiró de la Selección en el mejor momento posible.
(CAPTURA PANTALLA )
Temas en esta nota:
Angel Di María
Rosario Central
Selección Argentina
Fútbol
Diego Maradona
