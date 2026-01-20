Omitir para ir al contenido principal
Tenía 64 años

Murió Gaby Ferrero, actriz de televisión, cine y teatro

Actuó en ficciones como Santa Evita, Tratáme bien y Graduados, entre otras. Era una reconocida docente artística.

Muró la actriz Gaby Ferraro (Redes Sociales)

El País

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.

La inclusión social que pretenden excluir

Por Irina Hauser

Antes de las sesiones extraordinarias

Nuevas movilizaciones contra el Gobierno

Intimación judicial al gobierno

Que no se toque al INTI

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 20 de enero de 2026

CAF

Por US$ 400 millones

Nuevo crédito con la CAF

El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos este lunes

El dólar metió presión al alza

Sociedad

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de enero

Desplazamiento de Tierra Comodoro Rivadavia

"El terreno sigue latiendo y presenta riesgo urbano"

Comodoro Rivadavia: temen más movimientos de tierra

Deportes

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO AFP seleccion senegal marruecos alcanzapelotas toalla pelea

La curiosa pelea del arquero suplente con los alcanzapelotas marroquíes

Senegal y el secreto de su toalla mágica