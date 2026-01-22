Omitir para ir al contenido principal
La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo
Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones
Esta medida beneficia principalmente a Estudiantes, actual campeón, ya que había sufrido una suspensión sus jugadores por el famoso pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central.
22 de enero de 2026 - 19:14
El pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes para recibir a sus pares de Central
(FOTOBAIRES)
