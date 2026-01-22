Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
Los candidatos a la estatuilla en cada categoría
Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: “Belén” quedó fuera de carrera
La Academia de Hollywood anunció los finalistas para los Premios Oscar 2026, excluyendo a “Belén” de Dolores Fonzi de la categoría de Mejor Película Internacional.
22 de enero de 2026 - 13:42
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Nominados al Oscar 2026
(AFP -/AFP)
Temas en esta nota:
Oscar
Premios Oscar
Últimas Noticias
"Siempre vamos a estar ahí"
Sheinbaum reiteró el apoyo solidario de México a Cuba con el envío de petróleo
Su pasaporte fue retenido y debe permanecer en Brasil
Le colocaron la tobillera electrónica a la argentina investigada por racismo en Río de Janeiro
Los candidatos a la estatuilla en cada categoría
Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: “Belén” quedó fuera de carrera
La IA al servicio de la violencia sexual contra mujeres y niños
Los números detrás del escándalo de deepfakes en Grok
Exclusivo para
Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística
Manos prehistóricas que cambian la historia
En su discurso en el Foro de Davos
Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela
El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes
Paro ferroviario en España por más seguridad
El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos
El mercado reaviva el carry trade
El País
Durante una entrevista
Dólar, deuda, Venezuela, China y Lula: definiciones de Milei en Davos
Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado
Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral
"Vinieron a provocar"
La policía reprimió con palos y gases a los jubilados durante la marcha de los miércoles y hay heridos
Carpetita de apego
Por
Luis Bruschtein
Economía
Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo
Navidad negra para el consumo masivo
Por
Leandro Renou
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026
En Davos
Caputo se reunió con la titular del FMI
El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos
El mercado reaviva el carry trade
Sociedad
Su pasaporte fue retenido y debe permanecer en Brasil
Le colocaron la tobillera electrónica a la argentina investigada por racismo en Río de Janeiro
La IA al servicio de la violencia sexual contra mujeres y niños
Los números detrás del escándalo de deepfakes en Grok
¿Hasta cuándo durará?
Comienza una nueva ola de calor en gran parte del país y las temperaturas podrían superar los 37 grados
Calor intenso en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 22 de enero
Deportes
En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes
Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno
La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1
Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez
Comesaña perdió ante Frances Tiafoe y quedó eliminado en la segunda ronda
Cerúndolo y Etcheverry pasaron a la tercera ronda de Australia
El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo
Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita