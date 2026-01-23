Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Enojado por el discurso de Carney en Davos

Trump le retiró a Canadá la invitación a su Consejo de la Paz

Después de afirmar que Canadá “existe gracias a Estados Unidos”, el republicano escribió en su red Truth Social para anunciar que revocaba la propuesta paraque su vecino se una al “Board of Peace”.

Donald Trump (MANDEL NGAN/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore

Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Las renuncias avanzan en el gabinete libertario

Por Melisa Molina

Enojado por el discurso de Carney en Davos

Trump le retiró a Canadá la invitación a su Consejo de la Paz

Guerra comercial entre Colombia y Ecuador

“Le vendimos energía cuando la necesitaba”: el reproche de Petro a Noboa por los aranceles

Former Brazilian Foreign Minister and Chief Advisor to the President of the Federal Republic of Brazil, Celso Amorim, poses for a picture during an interview with AFP in his office at the Planalto Palace in Brasilia on October 23, 2025. A US intervention in Venezuela "could ignite South America" and will not be accepted by Brazil, warned President Lula’s top foreign affairs advisor, Celso Amorim, in an interview with AFP (Photo by Sergio Lima / AFP)

Asesor internacional de Lula

Celso Amorim descartó que Brasil se sume al “Consejo de la Paz” de Trump

Exclusivo para

Bryan Mayer DDHH

Crece la polémica en torno a Bryan Mayer

El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU

Por Luciana Bertoia
FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Davos (Switzerland), 22/01/2026.- A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with US President Donald Trump (R) during their meeting on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia

Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump

El País

Paulo Starc -17/01/2025

Caputo apuró su salida

Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera

Milei Trump

Que la Constitución no sea un estorbo

Milei ordenó eludir al Congreso para que la Argentina se sume a la ONU Blue de Trump

Por Raúl Kollmann
Bryan Mayer DDHH

Crece la polémica en torno a Bryan Mayer

El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU

Por Luciana Bertoia

En la licitación, el gobierno provincial optó por la oferta más cara

Río Negro: Polémica por el alquiler de un helicóptero para combatir incendios

Por Luciano Barroso

Economía

FOTO SANDRA CARTASSO gondola supermercado

Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor

El poder de compra en caída libre

Por Mara Pedrazzoli
FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

Pidieron datos a la jueza del caso YPF

Los buitres ahora quieren el oro argentino

Sociedad

Nostalgia digital, cansancio social y memoria selectiva

¿Tiempos más sencillos o un presente que cansa? Las razones por las que todo el mundo habla del 2016

Por Erik Gómez

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 23 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de enero

Gracias al servicio de cámaras del COM

La Matanza: atraparon a dos ladrones de autos

Deportes

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 banfield huracan

Con presencia de ambas parcialidades en el Florencio Sola

Torneo Apertura: Banfield y Huracán quedaron a mano

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo damian ayude

El equipo de Damián Ayude tendrá una parada difícil ante Lanús

San Lorenzo busca superar su crisis institucional y brillar en el Apertura

El espíritu de Diego en la cloaca de Davos

Por José Luis Lanao
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 22: Club Atlético Unión de Santa Fe se va a enfrentar a Platense el 22 ene 2026 a las 23:00 UTC en el estadio 15 de Abril, en la ciudad de Santa Fe, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@Platense)/NA.

Igualaron sin goles en el el debut en Santa Fe

Torneo Apertura: Unión y Platense se olvidaron de sacudir redes