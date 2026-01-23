Omitir para ir al contenido principal
Enojado por el discurso de Carney en Davos
Trump le retiró a Canadá la invitación a su Consejo de la Paz
Después de afirmar que Canadá “existe gracias a Estados Unidos”, el republicano escribió en su red Truth Social para anunciar que revocaba la propuesta paraque su vecino se una al “Board of Peace”.
23 de enero de 2026 - 11:07
Donald Trump
(MANDEL NGAN/AFP)
Donald Trump
Estados Unidos
Canadá
Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones
Las renuncias avanzan en el gabinete libertario
Por
Melisa Molina
Guerra comercial entre Colombia y Ecuador
“Le vendimos energía cuando la necesitaba”: el reproche de Petro a Noboa por los aranceles
Asesor internacional de Lula
Celso Amorim descartó que Brasil se sume al “Consejo de la Paz” de Trump
El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos
Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial
Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella
Confianza del consumidor, en baja
Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia
Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump
El País
Caputo apuró su salida
Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera
Que la Constitución no sea un estorbo
Milei ordenó eludir al Congreso para que la Argentina se sume a la ONU Blue de Trump
Por
Raúl Kollmann
Crece la polémica en torno a Bryan Mayer
El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU
Por
Luciana Bertoia
En la licitación, el gobierno provincial optó por la oferta más cara
Río Negro: Polémica por el alquiler de un helicóptero para combatir incendios
Por
Luciano Barroso
Economía
Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor
El poder de compra en caída libre
Por
Mara Pedrazzoli
Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo
Navidad negra para el consumo masivo
Por
Leandro Renou
Pidieron datos a la jueza del caso YPF
Los buitres ahora quieren el oro argentino
Sociedad
Nostalgia digital, cansancio social y memoria selectiva
¿Tiempos más sencillos o un presente que cansa? Las razones por las que todo el mundo habla del 2016
Por
Erik Gómez
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 23 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de enero
Gracias al servicio de cámaras del COM
La Matanza: atraparon a dos ladrones de autos
Deportes
Con presencia de ambas parcialidades en el Florencio Sola
Torneo Apertura: Banfield y Huracán quedaron a mano
El equipo de Damián Ayude tendrá una parada difícil ante Lanús
San Lorenzo busca superar su crisis institucional y brillar en el Apertura
El espíritu de Diego en la cloaca de Davos
Por
José Luis Lanao
Igualaron sin goles en el el debut en Santa Fe
Torneo Apertura: Unión y Platense se olvidaron de sacudir redes