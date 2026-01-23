Omitir para ir al contenido principal
Un año de gobierno de Trump

Emir Sader
Por Emir Sader
US President Donald Trump speaks during a bilateral meeting with NATO’s Secretary-General on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump davos US President Donald Trump speaks during a bilateral meeting with NATO’s Secretary-General on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (AFP/AFP)

Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen addresses a press conference on January 22, 2026 in Greenland's capital Nuuk. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)

Ante el interés de Trump en quedarse con el territorio

📰 Groenlandia gana presencia militar

Davos (Switzerland), 22/01/2026.- A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with US President Donald Trump (R) during their meeting on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia

Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump

Comedores Populares

Un medida dictada por el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa

El Gobierno tiene que dar explicaciones a la Justicia por su accionar con los comedores

Por Irina Hauser
FOTOBAIRES torneo apertura 2026 banfield huracan

Con presencia de ambas parcialidades en el Florencio Sola

Torneo Apertura: Banfield y Huracán quedaron a mano

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

El País

Fernando Herrmann

Tras la salida de Luis Pierrini y el desembarco de Fernando Herrman

El Gobierno apila renuncias: la secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Por Melisa Molina
Bryan Mayer DDHH

Crece la polémica en torno a Bryan Mayer

El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU

Por Luciana Bertoia

¿Maquiavelo ha muerto o Milei quiso decir Kant?

Por Oscar Mangione
Amelong

Tiene cinco condenas, tres de ellas a perpetua

Casación rechazó el pedido de libertad del genocida Amelong

Economía

FOTO NA uber eats moto

La flexibilización laboral convoca inversiones

Apps apuestan a Milei

Pidieron datos a la jueza del caso YPF

Los buitres ahora quieren el oro argentino

Davos (Switzerland), 21/01/2026.- Javier Milei, President of Argentina speaks during his Special Address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Inflación, dólar y bandas, economistas cuestionan a Milei

Discurso por un lado, realidad por otro

Por Juan Garriga

La divisa encadenó su segunda baja consecutiva

El dólar oficial sigue sedado

Sociedad

Lian Desaparecido en Cordoba

A casi un año de su desaparición en Córdoba

Actualizaron el rostro del niño desaparecido Lian Flores con Inteligencia Artificial

Supermercadista Chino Abusador

Los vecinos tomaron represalias contra el local

Denunciaron al dueño de un supermercado chino por abusar a una nena de 11 años

Gracias al servicio de cámaras del COM

La Matanza: atraparon a dos ladrones de autos

Más del 60 por ciento está en estado regular o malo

Las rutas nacionales más peligrosas del país

Por Santiago Brunetto

Deportes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 22: Aldosivi se enfrenta a Defensa y Justicia en el estadio Jose Maria Minella, en la ciudad de Mar del Plata, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@Clubaldosivi)/NA.

Inauguraron el Torneo Apertura con un empate sin goles

Liga Profesional: Aldosivi empató con Defensa y Justicia en el Minella

Por una joven argentina

Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual

El argentino no pudo avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año

A Báez se le terminó la racha en Australia