Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
La tragedia causó 45 muertos
El informe preliminar sobre el accidente de tren en España apunta a una fractura del carril
Las autoridades insisten en no sacar conclusiones hasta terminar todas las pericias y no se descarta ninguna hipótesis sobre lo que pudo haber originado la rotura.
24 de enero de 2026 - 3:47
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
accidente trenes
El accidente ocurrió en la provincia de Córdoba.
(JORGE GUERRERO/AFP)
Temas en esta nota:
España
Últimas Noticias
La tragedia en España que causó 45 muertos
📰 El tren descarriló por un raíl
Descarta el fin de la guerra con Ucrania si no anexa gran parte del Donbás
Rusia pone límites a la negociación tripartita
Trump desinvita
Canadá no va al Consejo
Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional
La caída de un rockstar
Por
Luis Bruschtein
Exclusivo para
Rechazo sindical a la reforma laboral
Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes
Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa
Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias
El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.
Leve rebote en medio del carry trade
Está fuera de peligro
Punta del Este: hallaron al turista argentino que había desaparecido tras meterse al mar con una moto de agua
El País
Escándalo en Nucleoeléctrica Argentina S.A.
El Gobierno suma nueva denuncias por sobreprecios
Por
Paula Marussich
Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional
La caída de un rockstar
Por
Luis Bruschtein
Rechazo sindical a la reforma laboral
Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes
Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa
Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias
Economía
El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.
Leve rebote en medio del carry trade
Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.
Radiografía de la deuda externa de las provincias
La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.
Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos
Por
Juan Garriga
Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno
Más locales vacíos en la CABA
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Fue arrasado por el fuego en La Boca dejando a decenas en la calle
Otra muerte en un conventillo
Está fuera de peligro
Punta del Este: hallaron al turista argentino que había desaparecido tras meterse al mar con una moto de agua
Ante la nueva tragedia por el fuego
Alerta por la situación en los conventillos de La Boca
Más del 80 por ciento de la propiedad de la empresa en EE.UU. es ahora de inversores de ese país
TikTok ya es menos china y tiene sesgo norteamericano
Deportes
Entretenido y disputado empate en el Libertadores de América
Torneo Apertura: Independiente y Estudiantes quedaron a mano
Por
Fabio Lannutti
Triunfo granate en el Nuevo Gasómetro
Lanús retomó las cosas donde las dejó contra San Lorenzo
Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2
Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa
Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo
Boca está cerca de contratar a Ángel Romero