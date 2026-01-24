Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12
La peña nacida en La Plata regresa al Club Independiente con Milena Salamanca como anfitriona
La Salamanca vuelve a encender la noche peñera en Cosquín
Hasta el 1° de febrero, protagoniza el Festival Nacional de Folklore sin miedo a incorporar nuevas expresiones de la música popular.
24 de enero de 2026 - 19:59
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Con Milena Salamanca como anfitriona.
(Imagen Web)
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Maria Celeste Marina, Mario Juan Muntaner, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12
La tragedia en España que causó 45 muertos
📰 El tren descarriló por un raíl
Descarta el fin de la guerra con Ucrania si no anexa gran parte del Donbás
Rusia pone límites a la negociación tripartita
Significativa acción colectiva en Celta-Rayo Vallecano
Una victoria contra la homofobia en el fútbol
Por
Malva Marani
Exclusivo para
Rechazo sindical a la reforma laboral
Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes
Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa
Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias
El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.
Leve rebote en medio del carry trade
Está fuera de peligro
Punta del Este: hallaron al turista argentino que había desaparecido tras meterse al mar con una moto de agua
El País
Un nuevo reconocimiento internacional
Homenaje en Madrid a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
Por
Stephanie Darling
Escándalo en Nucleoeléctrica Argentina S.A.
El Gobierno suma nueva denuncias por sobreprecios
Por
Paula Marussich
Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional
La caída de un rockstar
Por
Luis Bruschtein
Rechazo sindical a la reforma laboral
Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes
Economía
El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.
Leve rebote en medio del carry trade
Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.
Radiografía de la deuda externa de las provincias
La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.
Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos
Por
Juan Garriga
Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno
Más locales vacíos en la CABA
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
La Justicia investiga las causas del ataque
Una mujer apuñaló a su pareja con cuchillo y fue detenida: asegura que fue en defensa propia
Tragedia en La Pampa
Murió el intendente de Quehué en un accidente sobre la ruta 18
El joven no pudo dejar la asistencia respiratoria
Bastián Jerez será operado otra vez en el Hospital de Mar del Plata
Alex Honnold lo intentará este domingo, con transmisión en vivo
Un desafío extremo: subirá un rascacielos de 508 metros sin cuerdas
Deportes
Significativa acción colectiva en Celta-Rayo Vallecano
Una victoria contra la homofobia en el fútbol
Por
Malva Marani
El serbio alcanzó en Australia 400 victorias en Grand Slams
Djokovic hizo historia en Melbourne y Sinner pasó con sufrimiento a octavos
El equipo de Claudio Úbeda, que aún no sumó refuerzos, apuesta por lo que tiene
Liga Profesional: Boca inicia su camino recibiendo a Riestra en La Bombonera
Entretenido y disputado empate en el Libertadores de América
Torneo Apertura: Independiente y Estudiantes quedaron a mano
Por
Fabio Lannutti