La saga “Crepúsculo”, un fenómeno global de principios de los 2000, renace en plataformas digitales
El fenómeno “Crepúsculo” regresa con una edición cómica en TikTok
Un grupo de creativos aficionados ha transformado la famosa saga en un fenómeno viral cómico.
26 de enero de 2026 - 21:07
Kristen Stewart
(Prensa)
Cine
Series
hollywood
Robert Pattinson
Avatar: fuego y cenizas
Abren la reinscripción para el Boleto Educativo Gratuito 2026
“La relación con el presidente es buena desde lo personal”, afirmó el gobernador
Pullaro acompaña las reformas “sin condicionamientos”
Convocatoria a espacios culturales de la ciudad
Noches de museos abiertos
Exclusivo para
Dos muertes y una demanda
Una jueza federal evalúa si frena la ofensiva inmigratoria en Minnesota
Mendoza, el laboratorio libertario
Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo
Por
Gabriela Valdes
El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito
Consumo agotado, crisis en plena expansión
Por
Bernarda Tinetti
La ONG Foro Penal informó que la cifra puede aumentar cuando avance el proceso de verificación
Anuncian la excarcelación de al menos 104 presos en Venezuela
Carta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Le piden a Caputo que reduzca las multas de la Ley de Inocencia Fiscal
Caños para un ducto de gas de Vaca Muerta
Una empresa de India le ganó una licitación clave a Techint y Sturzenegger cruzó a Paolo Rocca
Tras la intervención del puerto
Alerta en Ushuaia por el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos
"Retroceso absoluto”
Otro guiño de Milei a los militares: podrán ser funcionarios sin pasar a disponibilidad
Mercosur-UE
El impacto del acuerdo en los principales cultivos
Reclaman la redefinición del programa económico libertario
Pymes denuncian “una crisis sin fin”
Extraño fenómeno local
Argentina, país loco: ¿por qué un auto usado hoy es más caro en dólares que cuando era 0 kilómetro?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de enero de 2026
Contra el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino
Mendoza se planta para defender el agua
Por
Thiago Buglione
Se difundieron los resultados de los peritajes toxicológicos
Caso Bastián: los conductores implicados en el accidente dieron positivo en alcohol
Tenía 23 años
Tragedia en Mar del Plata: murió el joven que fue arrollado por un tren en Ruta 2
La tormenta ya dejó 21 muertos y caos aéreo en Estados Unidos
Accidente aéreo en pleno temporal
El Calamar prolongó su invicto en Vicente López por la Zona A
Torneo Apertura: Platense batió a Instituto y por ahora lidera
Inscribió a Johnson Nsumoh
Deportivo Riestra busca el batacazo con un delantero nigeriano
Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente
La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más
Entre el mercado y la enfermería
Mientras sueña con Ascacíbar, Boca pierde a Battaglia y Velasco