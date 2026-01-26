Omitir para ir al contenido principal
Nuevas imágenes demuestran que un agente federal ya le había sacado el arma a Alex Pretti antes de dispararle

Los videos de la muerte de un manifestante en Minneapolis contradicen la versión de Trump

El enfermero de 37 años fue baleado en varias ocasiones cuando ya estaba reducido en el suelo. Sus padres indicaron que trataba de proteger a una mujer que había sido derribada por los agentes.

Minneapolis (United States), 25/01/2026.- A woman holds a sign reading 'Stop ICE terror now!'
Varias personas desfilaron por Minneapolis pese al frío y se congregaron en torno al Ayuntamiento de Hennepin (EFE -)

Pequeñas delicias de un país normal

Por Gustavo Campana
Voraz incendio destruyó una fábrica en Luis Guillón y movilizó a ocho dotaciones de bomberos

La zona está bajo vigilancia por peligro de derrumbe de una vivienda

Kayak, Mar Argentino

El hecho ocurrió en la zona del muelle de Villa Gesell

BRASILIA (BRASIL), 25/01/2026.- Personas participan en una manifestación por la amnistía para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otros involucrados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, este domingo en Brasilia (Brasil). La marcha 'Caminata por la Libertad y la Justicia' liderada por Ferreira comenzó el lunes 18 de enero en Paracatu, en el estado de Minas Gerais, y recorrió 240 kilómetros hasta Brasilia. EFE

La movilización terminó con al menos 30 heridos tras la caída de un rayo en la capital de Brasil

Miles de seguidores de Bolsonaro marcharon en Brasilia exigiendo su libertad

Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

20/01/26 Horacio Medina, licenciado en Psicología, UBA. Psicoanalista. Escribio el libro Desapropiados, sobre personas restituidas que fueron víctimas del plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica

El psicoanalista Horacio Medina, sobre los nietos recuperados

“La desapropiación no es solo la restitución de un nombre”

Por Oscar Ranzani

Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario

La reforma laboral de Milei trae más ajuste

Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional sobre el estado de las redes viales

La provincia de Buenos Aires es la tercera con mayor deterioro en las rutas nacionales

Por Juan Manuel Meza

Cristian Ritondo y Diego Santilli recorrieron esta mañana la ciudad de Zarate.

Entre el seguidismo y la autonomía

El PRO amaga autonomía con el DNU de la SIDE, pero apoya la reforma laboral

Por Werner Pertot

El Gobierno trabaja para bajar la edad de imputabilidad

Punitivismo como la única solución

Glaciares Argentina

El proyecto libertario sigue sumando cuestionamientos

Glaciares: “La Barrick Gold es la principal interesada en la ley que impulsa Milei”

Mendoza, el laboratorio libertario

Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo

Por Gabriela Valdes

Pago Tarjeta de Credito

El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito

Consumo agotado, crisis en plena expansión

Por Bernarda Tinetti

Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario

La reforma laboral de Milei trae más ajuste

Radiografía del mercado laboral

Este es el valor en el que cerró el salario promedio privado en 2025

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre

Voraz incendio destruyó una fábrica en Luis Guillón y movilizó a ocho dotaciones de bomberos

La zona está bajo vigilancia por peligro de derrumbe de una vivienda

Kayak, Mar Argentino

El hecho ocurrió en la zona del muelle de Villa Gesell

Ola de frio en Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en EE.UU.

Frío extremo, muertes y colapso

Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 boca deportivo riestra lautaro di lollo

El conjunto xeneize se impuso 1-0 en su estreno en la Bombonera

Torneo Apertura: Boca le ganó a Riestra con la fórmula de siempre

Turin (Italy), 25/01/2026.- Juventus' Kenan Yldiz jubilates after scoring the goal (2-0) during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs SSC Napoli a at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 25 January 2026. (Italia) EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Roma y Milan no se sacaron ventaja y siguen en el podio

Serie A de Italia: Juventus goleó a Napoli y ayudó al Inter en la cima

FOTO PRENSA PLATENSE walter zunino platense

Platense Instituto, desde las 17

Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 rosario central belgrano de cordoba jorge almiron

Insólita caída de Rosario Central ante Belgrano

Jorge Almirón: “El empate era muy duro, imagínense la derrota”