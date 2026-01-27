Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Contratapa
Huyamos valientemente
Por
Juan Cruz Pistilli
27 de enero de 2026 - 15:09
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Contratapa
(Imagen Web)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
Contratapa
Huyamos valientemente
Por
Juan Cruz Pistilli
Tras investigaciones de Interpol
Generación Zoe: capturaron en Venezuela a una socia de Cositorto
La derecha avanza con datos sesgados
Baja en la edad de imputabilidad: el dato que deshilacha el relato del Gobierno
Exclusivo para
La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal
San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías
Por
Santiago Brunetto
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
Contra el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino
Mendoza se planta para defender el agua
Por
Thiago Buglione
El Gobierno analiza si negociar o no los puntos más resistidos del plan libertario
Bullrich, a la caza de los votos
El País
Reportaje a Matías Cremonte, abogado laboralista
“Es el ataque más fuerte a la organización sindical desde la dictadura”
Por
Laura Vales
El carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad,y el aumento de la severidad punitiva.
Récord de encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia
La agenda del Gobierno
Javier Milei en Mar del Plata, entre apoyos, protestas y La Derecha Fest
Qué hay detrás de la visita de la comitiva norteamericana a Ushuaia
Un avión envuelto en sospechas y una inspección a la soberanía
Por
Matías Ferrari
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de enero de 2026
El indicador retrocedió 8% respecto a enero de 2025
Cae la confianza en el Gobierno
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
La divisa alcanzó su nivel más alto en once días
Los dólares se movieron al alza
Sociedad
Tras investigaciones de Interpol
Generación Zoe: capturaron en Venezuela a una socia de Cositorto
Los nuevos montos y topes de ingresos
Las asiganciones familiares aumentan un 2,8% en febrero
"Riesgo para la salud"
La Anmat prohibió la venta de una popular pomada mentolada
Sigue el calor
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero
Deportes
Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente
La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más
El Calamar prolongó su invicto en Vicente López por la Zona A
Torneo Apertura: Platense batió a Instituto y por ahora lidera
El pilarense completó 60 vueltas en Barcelona
Colapinto giró en el nuevo A526
Por
Malva Marani
Di María no necesita que lo ayuden
Por
Daniel Guiñazú