Por la ola de frío extremo, las Cataratas del Niágara “se congelaron” y el entorno se tiñó de blanco

Las Cataratas del Niágara en su parte estadounidense lucen congeladas

FOTODELDÍA AME8004. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24/01/2026.- Fotografía que muestra las Cataratas del Niágara en su parte estadounidense este sábado, en Nueva York (EE.UU). Se tiene previsto que las temperaturas en las Cataratas del Niágara estén entre los -12 y los -21 grados, aunque la sensación térmica rebajará las temperaturas a cerca de -30. EFE/ Julio Cesar Rivas

(Julio Cesar Rivas/EFE)