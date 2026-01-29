Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Los incendios ya arrasaron miles de hectáreas en la Patagonia
Después de un mes de reclamos, el Gobierno decretará la emergencia ígnea
La decisión se definió en la mesa política nacional luego de la presión de gobernadores, intendentes y vecinos. También se confirmó el giro de fondos a Bomberos Voluntarios.
Por
Natalia López Gómez
29 de enero de 2026 - 20:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Incendio Patagonia
Incendio Patagonia
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Emergencia
Patagonia
gobierno nacional
Incendios
Incendios forestales
Últimas Noticias
Juampy Juárez Trío
Suena el jazz en Funes
En Pinamar, Mora Ludueña creó Posta Norte Art
Arte contemporáneo con los pies en la arena
Por
Malena Rodríguez Romairone
La violencia del ICE acumula rechazos
La imagen de Trump, en caída libre: “Cada día pierde partidarios”
Piden retirar su música de la plataforma
Café Tacvba vs. Spotify y un debate necesario
Por
Yumber Vera Rojas
Exclusivo para
Llega la 34° edición de la fiesta nacional con epicentro en el Paseo Madero
Vuelve el Carnaval de la Amistad a Maipú
El folklore como campo de batalla política
Por
Cristian Vitale
El film de Dolores Fonzi cuenta con quince preselecciones
“Belén” lidera la presencia argentina en los Premios Platino
Por
Oscar Ranzani
Este jueves se realiza el velorio
Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat
El País
El sindicalista murió a los 59 años
El mundo gremial y político despidió a Beto Pianelli
Los incendios ya arrasaron miles de hectáreas en la Patagonia
Después de un mes de reclamos, el Gobierno decretará la emergencia ígnea
Por
Natalia López Gómez
Para combatir los incendios
Poco y tarde: finalmente, el Gobierno envió fondos a entidades de Bomberos Voluntarios
Tenía 59 años
Murió Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados
Economía
Nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur
El Gobierno quita subsidios a la luz: ¿cuánto se pagará en la próxima factura?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026
El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída
Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025
Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables
Combate contra Bulford por YPF
Por
Juan Garriga
Sociedad
"Quizás me puse demasiado al límite"
Christian Petersen contó por qué se descompensó en el ascenso al Volcán Lanín
Científicos hallaron una colección de 2.600 herramientas sofisticadas
El “made in China” tiene 160 mil años de historia
Por
Pablo Esteban
“Descansa en paz”
La despedida de los familiares de Narela Barreto
Trabajaba como camarera
Quién era Narela Barreto, la joven argentina que apareció muerta en Los Ángeles
Deportes
El club y el jugador acordaron una venta como salida al conflicto
La situación de Javier Ruiz en Independiente no tiene retorno
El lateral de Defensa y Justicia llegó por pedido de Gustavo Costas
Racing contrató a préstamo a Ezequiel Cannavo
Renzo Olivo recibió un wild card para jugar el cuadro principal
El último tenista argentino campeón del mundo jugará el Rosario Challenger
Por
Pablo Amalfitano
Colapinto habló tras las pruebas que de su Alpine A526 en Montmeló
“El auto se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”