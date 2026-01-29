Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

El gobierno convocará a paritarias los primeros días de febrero

La Casa Gris abre el paraguas con la crisis

Goity adelantó que el gobierno prepara una propuesta “en un país donde la economía no arranca”. Según Pullaro, el ciclo lectivo comenzará “en tiempo y forma”.

Jose Goity ministro de educacion santa fe
Jose Goity ministro de educacion santa fe Goity: "Tenemos el compromiso de tratar de lograr el mejor acuerdo paritario". (Prensa Gobernación Santa Fe)

Entrevista a un detective privado sobre infidelidades

La vida amorosa de la gente

"Living Comedia" en teatro La Comedia

Música y danza para pelear el calor

Por Leandro Arteaga

El silencio del agua estancada

Por Marcela Rausch

Acerca de las críticas a los postulados freudianos

El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte

Por Silvia Ons

Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

Por Estela Maidac

La roció con un líquido extraño

Detuvieron al hombre que agredió a una congresista demócrata mientras daba un discurso en contra del ICE

El País

La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical

Bullrich baila la danza de la negociación

Por Paula Marussich

Por Daniel Rosso

El proyecto sería enviado en el período de sesiones ordinarias, a partir de marzo

El ingreso al Consejo de la Paz de Trump, al Congreso y con dudas

Por Raúl Kollmann

Otro miércoles de represión contra los jubilados

Mientras Bullrich impulsa la reforma laboral en el Congreso, su sucesora la defiende con gases en la calle

Economía

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Por Juan Garriga

El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual

Suba de tasas y alza en reservas

El sector de la indumentaria, seriamente dañado por las políticas de Milei

Una crisis que es la “tormenta perfecta”

Sociedad

Habría filmado a sus víctimas

Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel

Los números de natalidad y su relación con la matrícula

Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas

Por Santiago Brunetto

Fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Chubut sigue en llamas

Por Juan Funes

Temen que haya sido víctima de un operativo del ICE

Buscan a Narela Micaela Barreto, una joven de Banfield desaparecida desde hace una semana en Los Ángeles

Deportes

Las intenciones están y las conversaciones también

Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

Los partidos de hoy

El conjunto de Javier Frana se medirá ante Corea del Sur en la lejana Busan

Cinco debutantes: otro cambio obligado en el equipo argentino de la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano

Real Madrid, goleado por Benfica, y el PSG cayeron al repechaje

Champions League: los ingleses coparon los octavos de final