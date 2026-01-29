Omitir para ir al contenido principal
PortadaPanamá

"Una vía fundamental para la economía mundial"

¿Mensaje a Trump? Lula defendió la soberanía de Panamá sobre el Canal

Lula en el Canal de Panamá (RICARDO STUCKERT/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

"Una vía fundamental para la economía mundial"

¿Mensaje a Trump? Lula defendió la soberanía de Panamá sobre el Canal

A “pequeña escala” y “fuera del modelo industrial”

Brasil autoriza que empresas cultiven cannabis para fines científicos y medicinales

Calor más suave

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de enero

Exclusivo para

Los números de natalidad y su relación con la matrícula

Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas

Por Santiago Brunetto

Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

Por Estela Maidac

Acerca de las críticas a los postulados freudianos

El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte

Por Silvia Ons

Habría filmado a sus víctimas

Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel

El País

La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical

Bullrich baila la danza de la negociación

Por Paula Marussich

1111

Por Daniel Rosso

"El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”

La carta de un juez de menores a Milei

Otro miércoles de represión contra los jubilados

Mientras Bullrich impulsa la reforma laboral en el Congreso, su sucesora la defiende con gases en la calle

Economía

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Por Juan Garriga

El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual

Suba de tasas y alza en reservas

Algunos ven recesión, otros "nada más" que estancamiento

Menor actividad al cierre del año

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Calor más suave

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de enero

Los números de natalidad y su relación con la matrícula

Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas

Por Santiago Brunetto

Habría filmado a sus víctimas

Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel

Deportes

Muy floja producción del Xeneize en La Plata

Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1

Las intenciones están y las conversaciones también

Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

Los partidos de hoy

El conjunto de Javier Frana se medirá ante Corea del Sur en la lejana Busan

Cinco debutantes: otro cambio obligado en el equipo argentino de la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano