Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Sabalenka y Rybakina, finalistas en Australia
La número uno del mundo y la top 5 derrotaron a la ucraniana Svitolina y la estadounidense Pegula, respectivamente.
29 de enero de 2026 - 14:37
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Finalista.
Aryna Sabalenka celebra su victoria frente a la ucraniana Elina Svitolina en Melbourne.
(MARTIN KEEP/AFP)
Temas en esta nota:
Tenis
Abierto de Australia
Últimas Noticias
Juampy Juárez Trío
Suena el jazz en Funes
Contratapa
📰 El silencio del agua estancada
Por
Marcela Rausch
Este sábado habrá festival de churreros artesanales, con show de Los Charros y sabores excéntricos
El ChurroFest corona la churromanía veraniega
Las 3 claves para entender la batalla
Guerra Milei-Rocca: qué hay detrás del enfrentamiento del Gobierno con Techint
Exclusivo para
Por decreto
Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”
Los números de natalidad y su relación con la matrícula
Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas
Por
Santiago Brunetto
Los síntomas del malestar actual
El psicoanálisis en la sociedad neoliberal
Por
Estela Maidac
Acerca de las críticas a los postulados freudianos
El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte
Por
Silvia Ons
El País
Los que pagan el ajuste
Los jubilados siguen con el bono de hace dos años
Por decreto
Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”
La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical
Bullrich baila la danza de la negociación
Por
Paula Marussich
1111
Por
Daniel Rosso
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026
El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída
Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025
Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables
Combate contra Bulford por YPF
Por
Juan Garriga
El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual
Suba de tasas y alza en reservas
Sociedad
Este jueves se realiza el velorio
Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat
Tenía 21 años
Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
En Córdoba
Un turista de Buenos Aires fue encontrado muerto a bordo de un kayak en el Lago los Molinos
No hubo heridos
Explosión y gran incendio en una fábrica de San Fernando
Deportes
Sabalenka y Rybakina, finalistas en Australia
Muy floja producción del Xeneize en La Plata
Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1
Las intenciones están y las conversaciones también
Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores
Los partidos de hoy