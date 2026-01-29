Omitir para ir al contenido principal
Sociedad
Esperanzador hallazgo
Se registraron dos cachorros de yaguareté en el Parque Nacional Iguazú
El Proyecto Onças do Iguaçu reportó que Janaína, una hembra identificada en 2018, fue vista con dos nuevas crías. En toda la región quedan menos de 300 ejemplares.
29 de enero de 2026 - 17:57
Yaguaretes
(Capturas de Video)
Temas en esta nota:
Yaguareté
