Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

En Córdoba

Un turista de Buenos Aires fue encontrado muerto a bordo de un kayak en el Lago los Molinos

La justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Por ahora, la carátula de la causa quedó como “muerte de etiología dudosa”.

Un hombre fue hallado sin vida en el Lago Los Molinos, en Córdoba. El cuerpo fue hallado arriba de un kayak en el que navegaba por esas aguas. (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Juampy Juárez Trío

Suena el jazz en Funes

Contratapa

📰 El silencio del agua estancada

Por Marcela Rausch

Este sábado habrá festival de churreros artesanales, con show de Los Charros y sabores excéntricos

El ChurroFest corona la churromanía veraniega

Las 3 claves para entender la batalla

Guerra Milei-Rocca: qué hay detrás del enfrentamiento del Gobierno con Techint

Exclusivo para

Por decreto

Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

Los números de natalidad y su relación con la matrícula

Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas

Por Santiago Brunetto

Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

Por Estela Maidac

Acerca de las críticas a los postulados freudianos

El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte

Por Silvia Ons

El País

Los que pagan el ajuste

Los jubilados siguen con el bono de hace dos años

Por decreto

Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical

Bullrich baila la danza de la negociación

Por Paula Marussich

1111

Por Daniel Rosso

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Por Juan Garriga

El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual

Suba de tasas y alza en reservas

Sociedad

Este jueves se realiza el velorio

Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat

Tenía 21 años

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

En Córdoba

Un turista de Buenos Aires fue encontrado muerto a bordo de un kayak en el Lago los Molinos

No hubo heridos

Explosión y gran incendio en una fábrica de San Fernando

Deportes

Sabalenka y Rybakina, finalistas en Australia

Muy floja producción del Xeneize en La Plata

Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1

Las intenciones están y las conversaciones también

Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

Los partidos de hoy