El País
Según The New York Times
Javier Milei negocia que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos
El ultraderechista negocia con Donald Trump para recibir inmigrantes expulsados desde EE.UU.
30 de enero de 2026 - 18:40
Milei Trump
El acuerdo entre Milei y Trump habilitaría a Estados Unidos a deportar a la Argentina inmigrantes de terceros países.
(FABRICE COFFRINI/AFP)
Temas en esta nota:
Estados Unidos
Migrantes
Donald Trump
Javier Milei
