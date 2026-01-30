Omitir para ir al contenido principal
PortadaLas12

La columna de Santiago Loza

Un río herido

Una experiencia en Colombia pone a nuestro columnista frente a preguntas sobre el arte de narrar y cómo las minorías no necesitan que les den voz porque tienen la propia: solo hay que escucharla.

Santiago Loza
Por Santiago Loza
Loza, de gira laboral por Cali (Sebastian Freire)

Últimas Noticias

"Está protegiendo a los más ricos", denunció el Gobierno

La Corte de Colombia suspendió el decreto de emergencia económica de Petro

EE.UU. anunció aranceles a quienes le vendan petróleo a la isla

“Brutal acto de agresión”: Cuba denuncia el bloqueo energético de Trump

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de enero

Exclusivo para

Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno

Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto

El presidente de EE.UU. aseguró que los ucranianos “nunca experimentaron algo así”

Trump afirma que Putin accedió a pausar los ataques a Ucrania por el frío

Las facturas de luz llegan recargadas de aumentos

Los puntos oscuros del nuevo esquema

Por Juan Garriga

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está acéfala desde hace un año

El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad, pero desatiende a las infancias

El País

Comunicado ante los mensajes de “contenido explícitamente intimidatorio”

El colectivo de abogados repudió al “Gordo” Dan por sus amenazas a Claudia Cesaroni

Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después

El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea

Por Melisa Molina

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está acéfala desde hace un año

El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad, pero desatiende a las infancias

La Patagonia arde en llamas

Marcha por la Emergencia Ígnea

Economía

La provincia de Buenos Aires cedería casi 400 mil millones

Quién más pierde con la reforma

Por Raúl Dellatorre

Las facturas de luz llegan recargadas de aumentos

Los puntos oscuros del nuevo esquema

Por Juan Garriga

El riesgo país volvió a subir luego de seis bajas consecutivas

Con el dólar estable, el Central compra divisas

En el marco del RIGI, por USD73 millones

YPF le compra a China

Sociedad

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de enero

Fauna autóctona en vivo

Nuevo streaming del Conicet: ahora observa a los pingüinos de Magallanes

En Córdoba

Un turista de Buenos Aires fue encontrado muerto a bordo de un kayak en el Lago los Molinos

Deportes

Fue empate en el Barrio Alberdi entre dos que siguen invictos

Torneo Apertura: al final Belgrano y Tigre no se sacaron ventajas

El equipo de Varela se impuso 1-0 en el Bajo Flores

Torneo Apertura: Defensa volvió a ganar de visitante ante Riestra

El club y el jugador acordaron una venta como salida al conflicto

La situación de Javier Ruiz en Independiente no tiene retorno

El lateral de Defensa y Justicia llegó por pedido de Gustavo Costas

Racing contrató a préstamo a Ezequiel Cannavo