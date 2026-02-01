Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Conversación con Gastón Contreras, director del Museo Jallpha Kalchaki de San Carlos

“Hay una idea central que es la del museo poroso”

Lejos de la lógica del museo tradicional, el Jallpha Kalchaki, en San Carlos, se piensa como un espacio abierto, en movimiento y profundamente ligado a la vida cotidiana. Arqueología comunitaria, talleres, hornos compartidos, el Barro Calchaquí y el trabajo articulado con artesanos, artistas e instituciones, dan forma a una experiencia cultural que pone en valor los oficios, la identidad y la organización colectiva como motor social y económico del pueblo.

Facundo Sinatra Soukoyan
Por Facundo Sinatra Soukoyan
Museo Jallpha Kalchaki (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La Casa Blanca celebró la decisión decisión de la justicia federal

No suspenden las redadas migratorias en Minnesota

"Va a ser un gusto estar de nuevo ante el público salteño"

Jorge Fandermole se presenta en la Usina Cultural

Por Diego Maita L.

El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias

Por Hernán Letcher

Escenario de debilidad estructural a pesar de la euforia financiera

Detrás de la fe del mercado, los fríos números de la deuda

Por Pablo Tigani

Exclusivo para

Habría matado a su beba en Bahía Blanca

Acusado de filicidio

La británica Vivienne Westwood y la japonesa Rei Kawakubo comparten muestra en Melbourne

Mucho más que dos

Por Mariana Enriquez

La reforma laboral

El desafío vital que enfrenta la CGT

Por Felipe Yapur

El recorrido de los congresistas enviados por Trump

La presencia de Estados Unidos en el corazón de Vaca Muerta

Por Analía Argento

El País

La gran pelea

Por Eduardo Dvorkin

La reforma laboral

El desafío vital que enfrenta la CGT

Por Felipe Yapur

El recorrido de los congresistas enviados por Trump

La presencia de Estados Unidos en el corazón de Vaca Muerta

Por Analía Argento

Una nueva provocación a 50 años del golpe

El Gobierno prioriza la designación de hijos de represores

Por Luciana Bertoia

Economía

El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias

Por Hernán Letcher

Trastienda política de los negocios y la disputa entre el Gobierno y la “T”

El estigma de Rocca y la “oficina de guerra de Techint”

Por Leandro Renou

Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja

Europa le echó biodiesel al fuego

Por Raúl Dellatorre

Habrá subas en servicios, transporte y alquileres

Febrero llega con una fuerte ola de aumentos

Sociedad

Los bomberos de El Maitén piden plata para destrabar la importación

Un autobomba varado en la aduana

El senado francés a punto de aprobar la ley contra el uso de redes sociales por menores de 15 años

“Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”

Por Juan Francia

Eterno retorno de una receta que ya fracasó en Dinamarca y Georgia

La evidencia internacional contra la baja de la edad de imputabilidad

Por Dolores Curia

Las penas de los niños

Por Carlos Rozanski

Deportes

El Rojo y el Fortín empataron 1-1 en un entretenido partido en Avellaneda

Torneo Apertura: Independiente no pudo con Vélez y sigue sin ganar en el campeonato

Los de Úbeda reciben a Newell's y los de Gallardo visitan a Central

Liga Profesional: Boca y River animan el domingo de fútbol

"Nunca me divertí tanto", contó el pilarense en sus redes

Colapinto y un recreo a toda velocidad en la nieve

El conjunto catalán se impuso como visitante 3-1 a Elche

Liga de España: Barcelona ganó y le tiró la presión a Real Madrid