Conversación con Gastón Contreras, director del Museo Jallpha Kalchaki de San Carlos
“Hay una idea central que es la del museo poroso”
Lejos de la lógica del museo tradicional, el Jallpha Kalchaki, en San Carlos, se piensa como un espacio abierto, en movimiento y profundamente ligado a la vida cotidiana. Arqueología comunitaria, talleres, hornos compartidos, el Barro Calchaquí y el trabajo articulado con artesanos, artistas e instituciones, dan forma a una experiencia cultural que pone en valor los oficios, la identidad y la organización colectiva como motor social y económico del pueblo.