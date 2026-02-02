Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires
Se conoció el monitor "Latam Pulse" de enero, elaborado por la brasileña Atlas Intel
Axel Kicillof, el opositor mejor posicionado
De los medidos, es el único con chances de crecimiento. Los problemas que acechan al oficialismo: corrupción, desempleo e inflación.
Por
Marcial Amiel
02 de febrero de 2026 - 23:10
Javier Milei y Axel Kicillof
