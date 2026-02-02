Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

El thriller psicológico “Inmaculada” desvela oscuros secretos en un convento italiano

Éxito arrollador de “Inmaculada”: cinta de terror psicológico conquista HBO Max

La sorprendente trama del filme, protagonizada por Sydney Sweeney y Álvaro Morte, ha capturado la atención de la audiencia.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los pibes tienen otros sueños

Por Daniel Guiñazú

El futuro de “Hawkeye” tambalea mientras Marvel prioriza otras producciones del UCM

El futuro incierto de “Hawkeye” en Disney Plus: los tiempos no cuadran para Marvel

Bad Bunny fue el primero en ganar Álbum del Año sin cantar en inglés

Los músicos alzaron la voz en la entrega de los Premios Grammy

Por Yumber Vera Rojas

Lo confirmó elministro Caputo

Pedro Lines será el nuevo director del Indec

Exclusivo para

¿Cómo sigue su salud?

Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar

Saldó millonarias deudas personales en 18 días

Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción

Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva

Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos

Por Gustavo Veiga

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

El País

"La decisión no es nueva"

Los motivos detrás de la salida de Marco Lavagna del Indec

Por Natalia López Gómez

Saldó millonarias deudas personales en 18 días

Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción

A 50 años del golpe, un ataque a la memoria, la verdad y la justicia

La ofensiva del Ministerio de Defensa contra los juicios de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo

Caputo niega la deuda y minimiza la crisis

Economía

Lo confirmó elministro Caputo

Pedro Lines será el nuevo director del Indec

Otra salida del gobierno libertario

Renunció Marco Lavagna al INDEC

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de febrero de 2026

El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país

Deuda para financiar más deuda

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

¿Cómo sigue su salud?

Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar

"Nos llena el alma"

Pablo Grillo visitó su casa por primera vez luego de 10 meses de internación

Trágico choque en Córdoba

Una pareja murió luego que su auto fuera embestido por una camioneta - Clone

Por decreto

Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró la Emergencia Ígnea en Santa Cruz

Deportes

Los pibes tienen otros sueños

Por Daniel Guiñazú

Se viene la definición de la Recopa Sudamericana

Lanús pone en venta charters para la final

Las lesiones y el "tapado" que suena fuerte

Boca estira el mercado de pases en busca de un 9: las opciones

Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal

Barracas encontró el empate en el final