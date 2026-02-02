Omitir para ir al contenido principal
Lo confirmó el canciller Quirno

Venezuela liberó al ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara

Venezuela liberó al argentino Gustavo Gabriel Rivara. (Samanta Schweblin)

La agenda del NO | Recitales del lunes 2 al domingo 8 de febrero

Six Sex en el Mar del Pop, la Bomba y Nonpalidece en Konex, el Festival de la Confluencia y más shows

El Lobo se hace fuerte en el Bosque

Con dos goles en dos minutos, Gimnasia volvió a ganar

Sobre las agendas de los políticos, del público y de los medios

El público, entre la desconfianza y el desinterés

Por Daniel Cabrera

La presidenta de México dijo que trabaja para retomar las entregas de petróleo a la isla

Sheinbaum anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba ante las amenazas de Trump

Saldó millonarias deudas personales en 18 días

Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción

Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva

Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos

Por Gustavo Veiga

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

El País

De "Open to work" a director del INDEC

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna

A 50 años del golpe, un ataque a la memoria, la verdad y la justicia

La ofensiva del Ministerio de Defensa contra los juicios de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo

Caputo niega la deuda y minimiza la crisis

Economía

Consumo sin fronteras

El fenómeno de las compras de argentinos al exterior por la apertura de exportaciones llegó al Financial Times

El cambio que aceleró su salida

Inflación, pobreza y salarios informales: las polémicas que marcaron la gestión de Lavagna en el INDEC

Por Vardan Bleyan

Estaba prevista para este martes

A pesar del flamante anuncio, Caputo adelantó que se postergará la nueva medición de la inflación

"La decisión no es nueva"

Los motivos detrás de la salida de Marco Lavagna del Indec

Por Natalia López Gómez

Sociedad

Chubut sigue sufriendo y ahora Santa Cruz está en emergencia ígnea

Un fuego sigue lejos de extinguirse

Se prohibió todo negocio hasta que no se termine el juicio por la muerte del astro

Un nuevo round en la pelea por la marca Maradona

Cincuenta evacuados y la avenida Santa Fe cerrada

Incendio en un edificio de Palermo

Legisladores solicitan al oficialismo que explique el cierre del área de Metrología Legal

El INTI da pelea y pide explicaciones a un gobierno que desregula todo

Por Pablo Esteban

Deportes

Este martes a la noche

Arranca la fase previa de la Copa Libertadores: ¿cuándo se sortean los grupos?

El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open

Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires

Los partidos del martes

Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros