Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: la Selección Argentina, todas las listas de convocados y los partidos amistosos previos al debut
-1min
Premios Sur 2026: la gala de la industria del cine argentino, minuto a minuto
-1min
Mundial 2026: la Selección Argentina, todas las listas de convocados y los partidos amistosos previos al debut
-1min
Premios Sur 2026: la gala de la industria del cine argentino, minuto a minuto
-1min
Mundial 2026: la Selección Argentina, todas las listas de convocados y los partidos amistosos previos al debut
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
El 20% de prestamos de menor monto, de hasta $ 206.000, son los de mayor atraso
La mora llega al 35% en hogares de bajos ingresos
La conclusión surge de un estudio sobre datos oficiales de préstamos personales en bancos. “Es un modelo que degrada el trabajo y debilita los ingresos”, concluyen
Por
Mara Pedrazzoli
02 de junio de 2026 - 22:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Las mayores dificultades de pago se dan en créditos menores, usualmente de sectores de bajos ingresos
Últimas Noticias
Duro embate del presidente brasileño
Para Lula, Marco Rubio es “enemigo mortal” de varios países de América Latina
Divergencias por los pliegos judiciales
Arde la interna oficialista: Bullrich ofreció su renuncia como jefa del bloque y Milei la rechazó
La ceremonia y sus protagonistas
Premios Sur 2026: todos los ganadores de la noche del cine argentino
Por
Erik Gómez
"Belén" de Dolores Fonzi, la favorita
Premios Sur 2026: la gala de la industria del cine argentino, minuto a minuto
Por
Erik Gómez
Exclusivo para
El Central adquirió 175 millones de dólares
Jornada compradora del BCRA
Guionista y animador del documental de Netflix
Hernán Casciari y Liniers: “El Dibu tiene una cabeza impresionante”
Por
Ezequiel Boetti
Donald Trump firmó una orden ejecutiva
Los desarrolladores de IA compartirán sus modelos más avanzados con la Casa Blanca
Carta al Procurador General
La oposición denuncia que la causa por la estafa $LIBRA está frenada por falta de fondos
El País
Divergencias por los pliegos judiciales
Arde la interna oficialista: Bullrich ofreció su renuncia como jefa del bloque y Milei la rechazó
Revés para el fondo buitre Burford
La Justicia de Nueva York rechazó revisar el fallo en favor de YPF
CFK proscripta
“Cristina está presa y proscripta porque les gana”: Máximo Kirchner cruzó a Mauricio Macri
Carta al Procurador General
La oposición denuncia que la causa por la estafa $LIBRA está frenada por falta de fondos
Economía
El ministro de Economía, en campaña
Caputo cree que ya le ganó a Kicillof
El presidente y parte del equipo económico en el Congreso del IAEF
Discurso de autoelogio de Milei ante empresarios
El 20% de prestamos de menor monto, de hasta $ 206.000, son los de mayor atraso
La mora llega al 35% en hogares de bajos ingresos
Por
Mara Pedrazzoli
Rechazan apelación de Burford en el caso YPF
Fallo contra los fondos buitre
Sociedad
Una condición que afecta a millones de personas
De Berazategui a Nueva York: una argentina ganó un premio mundial de Google con una IA para estudiantes con TDAH
Por
Natalia López Gómez
Horror en una carnicería de Córdoba
La filmaron poniendo raticida en el mate de un compañero de trabajo y terminó detenida
Extinguido en la provincia el siglo pasado
Registraron al yaguareté N° 50 nacido en libertad en Corrientes
Donald Trump firmó una orden ejecutiva
Los desarrolladores de IA compartirán sus modelos más avanzados con la Casa Blanca
Deportes
Los goles fueron convertidos por Tielemans y Lukaku
Bélgica derrotó de visitante a Croacia en otro amistoso
El plante se volvióa entrenar en el complejo de Kansas
Selección Argentina: Scaloni perfila los titulares para el amistoso con Honduras
El DT de Argentinos Juniors es un candidato apuntado
Racing busca reemplazar a Costas y sondea por el entrenador Diez
Problemas para la "Celeste" de Bielsa
Alerta máxima en Uruguay: De Arrascaeta sufrió una lesión y podría perderse el Mundial