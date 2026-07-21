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El entrenador de la Selección ya está en Pujato, Santa Fe, con sus familiares

Scaloni negó conspiraciones: “Perdimos porque ellos jugaron mejor”

Abordado por la prensa a la salida del predio de la AFA y al llegar a su pueblo, el DT se mostró sereno y claro con respecto a los rumores que circulan por las redes sociales.

IMAGEN VIDEO ezeiza seleccion argentina scaloni
Calmo Lionel Scaloni puso paños fríos sobre las teorías conspiranoicas. IMAGEN VIDEO

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