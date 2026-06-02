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El plante se volvióa entrenar en el complejo de Kansas

Selección Argentina: Scaloni perfila los titulares para el amistoso con Honduras

La premisa del entrenador es exigir a los jugadores durante estas prácticas, para saber con quiénes podrá contar el día del debut ante Argelia.

Romero es uno de los que se está recuperando. Redes Sociales

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