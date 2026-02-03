A pleno sol

A pleno sol, película francesa de René Clement, estrenada en 1960, es considerada uno de los mejores thriller del cine francés, con Alain Delon y Rommy Schneider. Es también la primera adaptación de la novela El talento de Mr. Ripley (1955) de Patricia Highsmith. La historia empieza cuando Ripley es enviado a Italia (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)