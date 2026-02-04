Omitir para ir al contenido principal
La amenaza de Steve Bannon: “Vamos a tener agentes del ICE alrededor de las urnas”
El referente de la ultraderecha estadounidense dijo que los agentes migratorios estarán presentes durante la jornada electoral. “Nunca más permitiremos que nos roben una elección”, argumentó.
04 de febrero de 2026 - 12:59
Estados Unidos
Steve Bannon
Donald Trump
