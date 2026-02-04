Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Una nutrida cantidad de profesionales del audiovisual explicaron el peligro de la reforma laboral en el sector

La lucha de los artistas por salvar al cine argentino

En un capítulo escondido al final del proyecto de Ley de Modernización Laboral, bajo el título “Derogaciones”, se incluyen dos artículos que ponen en alerta al sector. El Espacio Audiovisual Nacional logró una amplia convocatoria en la conferencia donde se detallaron los perjuicios a los que se ve expuesta la producción argentina. Hablaron con este diario desde Julieta Díaz a Mercedes Morán, de Vanessa Ragone a Inés de Oliveira Cézar, de Diego Velázquez a Luis Ziembrowski. Y muchos más estuvieron presentes.

Laura Gomez
Por Laura Gomez
Conferencia de Prensa del Espacio Audiovisual Nacional en defensa del cine argentino
Los artistas y legisladores presentes en la Conferencia de Prensa del Espacio Audiovisual Nacional en defensa del cine argentino. (Alejandra Morasano)

Últimas Noticias

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

El Concejo Municipal recibió a la Pastoral Social de la Iglesia

Educación e inclusión para prevenir violencias

Mientras la industria textil se hunde

“Logramos que la ropa se abarate”: Caputo no compra en Argentina pero chicanea en redes sociales

“Lo cubrí porque me lo ordenó el Vaticano”, dijo el restaurador

Borraron la cara de Meloni del fresco de una basílica de Roma

Exclusivo para

Duras críticas a los gobernadores

“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral

Más tensión migratoria

EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

El País

Mientras la industria textil se hunde

“Logramos que la ropa se abarate”: Caputo no compra en Argentina pero chicanea en redes sociales

"Me pareció muy feo, horrible", aseguró el chico

Lilia Lemoine volvió a cruzar el límite y negó el autismo de Ian Moche

Habrá servicio este jueves

Se levanta el paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria

Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada

Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral

Por Melisa Molina

Economía

Nuevos datos confirman por qué el Gobierno intervino el INDEC

Milei esconde a los rubros que más aumentaron

Por Leandro Renou

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Sociedad

Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos

Por qué poner los centros de datos en el espacio

Cuando la historia está escrita en las paredes

La ciencia arroja luz sobre los grafitis de Pompeya

Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad

Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein

Después del show con Javier Milei

Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas

Deportes

La ciudad del debut

Mundial 2026: la Selección Argentina hará base en Kansas City

Una pieza clave del equipo de Costas

Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?

Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva

Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”

Por Marcos González Cezer

El Changuito no completó el entrenamiento

Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca