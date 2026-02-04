Una nutrida cantidad de profesionales del audiovisual explicaron el peligro de la reforma laboral en el sector
La lucha de los artistas por salvar al cine argentino
En un capítulo escondido al final del proyecto de Ley de Modernización Laboral, bajo el título “Derogaciones”, se incluyen dos artículos que ponen en alerta al sector. El Espacio Audiovisual Nacional logró una amplia convocatoria en la conferencia donde se detallaron los perjuicios a los que se ve expuesta la producción argentina. Hablaron con este diario desde Julieta Díaz a Mercedes Morán, de Vanessa Ragone a Inés de Oliveira Cézar, de Diego Velázquez a Luis Ziembrowski. Y muchos más estuvieron presentes.