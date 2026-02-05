Omitir para ir al contenido principal
Dirigida por Ugo Bienvenu
“Arco”: cuando un amigo cae del cielo
En el cruce entre la ciencia ficción y el cine de aventuras, el film nominado al Oscar propone un viaje animado a 2075.
Diego Brodersen
05 de febrero de 2026 - 3:01
“Arco” llega ahora a salas y más adelante estará disponible en Mubi.
(Sin Credito)
Represión policial para desalojar familias sin techo de una toma en VGG
El Estado llegó con palos antes que con casas
Primera causa ambiental en ámbito federal de Rosario
Primer juicio por agrotóxicos
Programa de becas de estudio a adolescentes madres
Programa de equidad educativa
El Concejo Municipal recibió a la Pastoral Social de la Iglesia
Educación e inclusión para prevenir violencias
Lo real que quema
El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva
Gustavo Fernando Bertran
Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos
Por qué poner los centros de datos en el espacio
A doce años de la tragedia de Iron Mountain, una larga espera del juicio oral
“La causa siempre estuvo dormida porque hay intereses de mucha gente”
Juan Garriga
El País
La verdadera razón de la salida de Lavagna del Indec
Caputo dijo que Milei no quería la nueva forma de calcular la inflación
Nuevamente, el padre Francisco “Paco” Olveira fue detenido
Palos, heridos y más represión
Para que Darío Nieto no se la lleve de arriba
La fiscalía pidió que continúe la investigación sobre dos funcionarios de Macri por espionaje
Luciana Bertoia
Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada
Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral
Melisa Molina
Economía
Juan Garriga
Nuevos datos confirman por qué el Gobierno intervino el INDEC
Milei esconde a los rubros que más aumentaron
Leandro Renou
Presión vendedora en Nueva York sobre ADR argentinos
Paz local, desconfianza externa
Alivio en el corto plazo pero una trampa financiera a futuro
Crece la deuda y la morosidad de los hogares
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos
Por qué poner los centros de datos en el espacio
Google impulsa una nueva generación de IA
Gemini empieza a “usar” apps de Android y da un salto hacia la IA agéntica
A casi un mes del accidente en Pinamar
Bastián Jerez se recupera: se despertó del coma y reconoció a sus padres
Deportes
"Yo soy un trabajador"
Sebastián Villa no descartó jugar en River
Los partidos de este jueves
Copa Argentina: juegan Riestra-Maipú y Barracas-Temperley
La ciudad del debut
Mundial 2026: la Selección Argentina hará base en Kansas City
Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva
Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”
Marcos González Cezer