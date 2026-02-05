Omitir para ir al contenido principal
Una producción que rescata el misticismo azteca, creando un suspense innovador con raíces ancestrales

”El sonido de la muerte” con Dafne Keen llega para estremecer al público

Una historia que explora el terror ancestral y el destino.

Dafne Keen (Prensa)

El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club

Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”

Por Santiago Giordano

El especial contará con contribuciones de leyendas del entretenimiento como Maya Rudolph y Seth Rogen

La magia de Los Muppets revive con un especial con Sabrina Carpenter en Disney+

El esperado regreso de Ian McKellen y Elijah Wood a Tierra Media despierta nostalgia y entusiasmo

Ian McKellen confirma retorno junto a Elijah Wood en “La caza de Gollum”

Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender

FMS en La Plata, el magnicidio de Venado Asesino, el terror de Teléfono Negro 2 y más

En medio del escándalo por el Indec

La CGT quiere sacar su propio índice de inflación

Lo real que quema

El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva

Por Gustavo Fernando Bertran

¿Es suficiente con la censura?

Ante la dificultad que tienen los padres para transmitir reglas

Por Adelfa Jozami

A doce años de la tragedia de Iron Mountain, una larga espera del juicio oral

“La causa siempre estuvo dormida porque hay intereses de mucha gente”

El País

Para hostigar a periodistas

Javier Milei inauguró su Ministerio de la Verdad

Cedió o devolvió (una parte)

Por Pedro Peretti

A 10 años de su detención

Persecución y saña contra Milagro Sala: el Gobierno pidió que vuelva a la cárcel

Economía

Cuáles son los puntos clave

El Gobierno firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos

Inflación, reservas y ajuste

El FMI llegó al país para revisar las cuentas del Gobierno en medio del escándalo por las estadísticas del Indec

Crece el consumo de cerdo y pollo

El consumo de carne está en niveles de posguerra, pero el Gobierno lo vende como un logro

Con datos de hace más de 20 años

Teléfonos fijos, fax, CDs y contestadores automáticos: la inflación vintage que mide el INDEC

Sociedad

Maravillas de la expedición marina que encabezan el Conicet y la UBA.

Hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino

El "robo del siglo" a la uruguaya

Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos

Continúa la investigación

Prisión preventiva para los dos detenidos por atacar en patota a un joven en Tucumán

Fue despedido con causa y reclama la indemnización

Un chofer de colectivo dejó el volante en plena marcha para pelear con un pasajero

Deportes

Riquelme, el próximo Maduro

Por José Luis Lanao

Se disolvió de manera definitiva el Consejo de Fútbol xeneize

Boca: oficializan a Chelo Delgado como director deportivo

La tendencia que se volvió viral

El insólito proyecto de un grupo de hinchas para que Cristiano Ronaldo llegue a un club argentino

“Algo hay que hacer”

La FIFA renueva el debate por el veto a Rusia a meses del Mundial