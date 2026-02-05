Omitir para ir al contenido principal
El festival de Venecia se convierte en escenario de una audaz reflexión artística cinematográfica

Una oda a lo efímero: Willem Dafoe protagoniza “The Souffleur” de Gastón Solnicki

La participación de Willem Dafoe añade una dimensión única a esta reflexión visual sobre la resistencia al cambio.

"The Souffleur" Dirigida por Gastón Solnicki (prensa)

El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club

Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”

Por Santiago Giordano

Un golpe al rock de los '90

La Inteligencia Artificial eligió la canción más aburrida de la historia

Este viernes se estrena “Ahí adentro no existe el mundo”

“Cuando todo fluye es un buen augurio”

Por Laura Gomez

Exclusivo para

En medio del escándalo por el Indec

La CGT quiere sacar su propio índice de inflación

Lo real que quema

El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva

Por Gustavo Fernando Bertran

¿Es suficiente con la censura?

Ante la dificultad que tienen los padres para transmitir reglas

Por Adelfa Jozami

Una posible respuesta a la creciente necesidad de energía y recursos

Por qué poner los centros de datos en el espacio

La mano detrás de la cuenta destinada a "desmentir" a periodistas

Quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero a cargo del Ministerio de la Verdad

Desfinanciamiento récord

Ajuste y despidos: 7 científicos por día perdieron su trabajo desde que asumió Javier Milei

Para hostigar a periodistas

Javier Milei inauguró su Ministerio de la Verdad

Cuáles son los puntos clave

El Gobierno firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos

Inflación, reservas y ajuste

El FMI llegó al país para revisar las cuentas del Gobierno en medio del escándalo por las estadísticas del Indec

Crece el consumo de cerdo y pollo

El consumo de carne está en niveles de posguerra, pero el Gobierno lo vende como un logro

Con datos de hace más de 20 años

Teléfonos fijos, fax, CDs y contestadores automáticos: la inflación vintage que mide el INDEC

Maravillas de la expedición marina que encabezan el Conicet y la UBA.

Hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino

El "robo del siglo" a la uruguaya

Cavaron un túnel para asaltar un banco en Montevideo y los descubrieron: hay 11 detenidos

Continúa la investigación

Prisión preventiva para los dos detenidos por atacar en patota a un joven en Tucumán

Fue despedido con causa y reclama la indemnización

Un chofer de colectivo dejó el volante en plena marcha para pelear con un pasajero

Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón

Cuatro argentinos en la qualy de Buenos Aires

Riquelme, el próximo Maduro

Por José Luis Lanao

Se disolvió de manera definitiva el Consejo de Fútbol xeneize

Boca: oficializan a Chelo Delgado como director deportivo

La tendencia que se volvió viral

El insólito proyecto de un grupo de hinchas para que Cristiano Ronaldo llegue a un club argentino