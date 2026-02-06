China Roldán

La cantautora y pianista China Roldán se presenta en formato de cuarteto, con raíces de jazz, arreglos del neo soul, espacio para la improvisación y la sensibilidad de la canción. La acompañan Edu Gabriel en bajo, Naiah Trigoso en teclado y Leandro Quinteros en batería (A las 21, en Teatro La Comedia, con entrada gratuita.)

