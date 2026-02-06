Omitir para ir al contenido principal
Racismo presidencial y condena demócrata
Donald Trump publicó un video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos
“Comportamiento asqueroso por parte del Presidente”, afirmó la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata para 2028.
06 de febrero de 2026 - 14:03
El posteo de Donald Trump en su red Truth Social
(Imagen Web)
Donald Trump
Barack Obama
racismo
