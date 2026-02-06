Maricruz Rivera Clemente: “No poseemos la tierra ni la naturaleza sino que somos hijas e hijos de ella”
Referente del activismo ambiental y antirracista en Puerto Rico, Maricruz Rivera Clemente repasa más de veinte años de lucha comunitaria en Piñones, en defensa del territorio, el bosque y la vida afrodescendiente. De paso por Buenos Aires, analiza los vínculos entre racismo estructural, despojo ambiental y resistencias locales, y reflexiona sobre los desafíos de la justicia ambiental en clave regional y global.