Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan desde las 20.30
El Super Bowl llega con todo su show
La final de la NFL, el evento más esperado de Estados Unidos, cumplirá su edición 60ª este domingo. Bad Bunny animará el espectáculo del tiempo medio.
07 de febrero de 2026 - 21:47
El Super Bowl 60 promete mucha acción en San Francisco.
(AFP/Getty Images via AFP)
NFL
Central empató ayer en Mar del Plata 1 a 1 con Aldosivi
Se confió y la igualdad se pareció a derrota
Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales
“La cuestión de los residuos explica el 95 por ciento de la problemática ambiental”
Por
Javier Hernández
TEATRO. El reestreno de "Patagonia y olvido"
La palabra de Osvaldo Bayer en escena
Por
Leandro Arteaga
Cine II
Hamnet
El primer ministro laborista Kier Starmer quedó en la cuerda floja
El caso Epstein sacude al gobierno británico
Por
Marcelo Justo
A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia
Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”
Por
Alejandro Duchini
Lo llevan a San Lorenzo para el acto con Milei y quedará en manos de los Granaderos
El sable corvo ya no está en el Museo Histórico Nacional
Una oportunidad más para el Highland Theatre
Kristen Stewart compró un antiguo cine de Los Ángeles en quiebra para rescatarlo
El País
La espalda corva de Milei
Por
Sergio Wischñevsky
El Fin de Fukuyama
Por
Jorge Alemán
El referente académico tenía 78 años
Murió el exlegislador peronista Miguel “Pancho” Talento
La Mesa de Articulación de Niñez contra la baja de la edad de imputabilidad
“Los pibes no son un peligro, están en peligro”
Por
Washington Uranga
Economía
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
Por
Carlos Bianco y Juan Manuel Padín
En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%
Los alimentos vuelven a empujar la inflación
El buen clima externo dio respiro al mercado local
Repunte de bonos y activos
Una cara peligrosa del ajuste fiscal que aplica el Gobierno
El estado calamitoso de las rutas
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Expediciones en el fondo marino, campañas paleontológicas y pingüinos patagónicos
El auge de los streamings científicos en tiempos de motosierra
Por
Pablo Esteban
Multitudinaria convocatoria
Nueva marcha del orgullo antifascita y antirracista
Roberto Giordano, “Fred” Machado y Joe Lewis aparecen vinculados al financista
Revelan la conexión argentina de Jeffrey Epstein
Esperan la autorización para retirar el cuerpo
Encontraron sin vida a un hombre flotando en el río de Puerto Madero
Deportes
Con un golazo de tijera de Cordero, el Tiburón logró un festejado 1-1
Torneo Apertura: Aldosivi ahogó sobre la hora el festejo de Central
Manchester United le ganó 2-0 a un disminuido Tottenham
Premier League: Roja directa y cuatro fechas de suspensión para “Cuti” Romero
Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan desde las 20.30
El Super Bowl llega con todo su show
Con cinco encuentros sigue la cuarta fecha del Apertura
El domingo viene cargado con el clásico Huracán-San Lorenzo y Vélez-Boca