Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
Una oportunidad más para el Highland Theatre
Kristen Stewart compró un antiguo cine de Los Ángeles en quiebra para rescatarlo
La actriz destacó la importancia de la conservación arquitectónica del teatro y su potencial como pilar comunitario para futuras generaciones.
07 de febrero de 2026 - 14:21
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Kristen Stewart compró un histórico teatro abandonado de Los Ángeles.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Estados Unidos
Los Angeles
Teatro
Últimas Noticias
Infancia y tecnología
Redes sociales y menores: advierten sobre riesgos cognitivos, violencia digital y grooming
Una oportunidad más para el Highland Theatre
Kristen Stewart compró un antiguo cine de Los Ángeles en quiebra para rescatarlo
Perdemos como en la guerra
Por
Marcelo Rudaeff (Rudy)
“Por riesgo de fuga”
La abogada argentina acusada de racismo en Brasil quedó detenida en una comisaría
Exclusivo para
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
Por
Carlos Bianco y Juan Manuel Padín
En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%
Los alimentos vuelven a empujar la inflación
Una pasajera presentó la demanda y esto sienta precedente para muchos casos similares
Un fallo declaró culpable a Uber por la violación de un chofer
El buen clima externo dio respiro al mercado local
Repunte de bonos y activos
El País
Lo impulsa el diputado Nicolás Trotta
Presentaron un proyecto para rechazar la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”
La credibilidad del Gobierno dañada por el escándalo del manejo del nuevo del índice de precios
Ropa sucia
Por
Luis Bruschtein
La concentración se realizará el 11 de febrero
La CGT anunció una gran movilización frente al Congreso contra la reforma laboral
Por
Felipe Yapur
Los votos del massismo, en la mira
Edad de imputabilidad: Las diferencias en el peronismo ante el debate en el Congreso
Por
Eva Moreira
Economía
El acuerdo con EE.UU.
Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje
Por
Carlos Bianco y Juan Manuel Padín
En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%
Los alimentos vuelven a empujar la inflación
El buen clima externo dio respiro al mercado local
Repunte de bonos y activos
Una cara peligrosa del ajuste fiscal que aplica el Gobierno
El estado calamitoso de las rutas
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
“Por riesgo de fuga”
La abogada argentina acusada de racismo en Brasil quedó detenida en una comisaría
Pidió que la Cámara Baja “aplique una sanción disciplinaria o expulse” a la diputada
Ian Moche denunció a Lilia Lemoine por sus ataques
Hechos que ocurrieron en Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de febrero
¿Cómo estará el primer fin de semana del mes?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de febrero
Deportes
Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, será uno de los tres representantes en Milano-Cortina
Comienza la participación argentina en esquí alpino en los JJOO de invierno
Diálogo con Agustín Destribats, campeón panamericano de lucha
“La beca no alcanza y te hace replantear si seguís o no”
Por
Marcos González Cezer
Continúa la cuarta fecha de la Liga Profesional con River y Racing como protagonistas principales
Sábado de superacción en la Liga Profesional
Boca anunció remodelaciones en su estadio
“Rumbo a nuestro sueño”: así se verá la nueva Bombonera